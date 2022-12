L’Inter pensa alla sfida con il Napoli del 4 gennaio, una sfida che gli azzurri dovranno affrontare sapendo che l’Inter giocherà fino alla morte quella sfida per rientrare nella lotta Scudetto.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la squadra neroazzurra, ed Inzaghi in primis, vuole avere Lukaku in campo, reduce da una prestazione deludente e dall’eliminazione del suo Belgio.

Lo staff tecnico sta stilando un programma per avere Lukaku in forma in campo e non solo, dato che con lui le occasioni da gioco aumentano.

Fonte: Corriere dello Sport.