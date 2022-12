Abodi: “La volontà è di non mettere la polvere sotto il tappeto per quanto riguarda il caso Juve”

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato a margine dei festeggiamenti per il 60 anni della Nascita dell’Unione Nazionale Pro Loco del caso Juventus. Il Ministro ha parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni e della volontà di approfondire le indagini. Queste le sue parole: “Ho la responsabilità di contribuire ad abbassare la tensione, perché sono temi che vanno risolti a livello sistematico. La volontà è di non mettere la polvere sotto il tappeto e di non girarsi dall’altra parte, e credo che i problemi vadano affrontati andando in profondità per capire come dare di nuovo credibilità al sistema. Il mio compito è far capire che il Governo è presente ma non vuole stare al centro, sarò laterale ma avrò comunque un ruolo attivo”.