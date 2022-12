Pjanic: “Napoli meritatamente al primo posto. Vi spiego i meriti di Spalletti”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic, ha parlato del fantastico avvio di stagione del Napoli che sogna lo scudetto. L’ex calciatore di Juventus e Roma ha elogiato l’operato di Spalletti, con cui ha avuto l’occasione di lavorare a Roma.

Ecco le parole del calciatore bosniaco: “Ho sempre ammirato Spalletti, mi è spiaciuto lavorare con lui soltanto per sei mesi. Mi sono divertito moltissimo con Luciano. È un allenatore che fa stare bene la squadra sul campo, corta e con un ottimo palleggio. È competente e ha uno staff di primo livello. Al Napoli ha fatto una prima parte di stagione straordinaria. Negli ultimi anni il club azzurro è stato il principale rivale della Juve. Non mi sorprende il Napoli, il primo posto è meritato“.

Sulla lotta scudetto: “Conosco bene Allegri e la sua abilità. Non avevo dubbi sul fatto che avrebbe rivoltato la situazione in positivo. Adesso c’è fiducia e la squadra ha un suo equilibrio. La lotta scudetto è ancora aperta”.

Sulla situazione della Juventus: “Vedremo come reagirà la squadra. Le persone che sono rimaste dentro la Juve sapranno trovare le parole giuste per spiegare la situazione ai giocatori. E poi c’è Allegri: toccherà a lui compattare il gruppo per finire alla grande la stagione. Non sarà facile, però Allegri è un grandissimo allenatore, stimato da tutti i top club”.