Orsi: “Ritiro in Turchia? Giusto, il Napoli ne ha già recuperati tanti dal Mondiale”

Nando Orsi, ai microfoni di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Il gennaio che attende il Napoli è indicativo, anche se lo è anche per le altre, anche perchè gli azzurri hanno tanti punti di vantaggio. Spalletti potrà a breve lavorare con l’organico al completo, visto che sono uscite quasi tutte le nazionali degli azzurri impegnati al Mondiale. Credo sia un ritiro giusto in Turchia, conosco la zona e si può lavorare molto bene. Il Napoli a gennaio affronterà una serie di partite difficili ma se ne uscisse senza perdere troppi punti sarebbe poi dura per tutti. Perché anche l’Inter, che è obbligata a vincere perché sta a -11, se restasse così distante farebbe poi più fatica. È chiaro che il Napoli non può vincerle tutte ma anche le altre non lo faranno“.