Mondiali 2022 – Alle 20 in campo Camerun e Brasile, Frank Anguissa partirà titolare nel match

Alle 20 ci saranno gli ultimi 2 match dei gironi di questi Mondiali 2022 in Qatar. A scendere in Campo saranno Brasile e Camerun da una parte e dall’altra Serbia e Svizzera. Nel match contro il Brasile ci sarà dal primo minuto Frank Anguissa, che giocherà in coppia con Kunde. Dall’altra parte il Brasile già qualficato decide di schierare alcune seconde linee. In attacco ci sarà Gabriel Jesus, e alle sue spalle Martinelli, ANtony e Rodrygo. Queste le formazioni ufficiali del match:

Camerun – Epassy; Nouhou; Ebosse; Wooh; Fai; Anguissa; Kunde; Mbeumo; Choupo-Moting; Ngamaleu; Aboubakar

Brasile – Ederson; Dani Alves; Militao; Bremer; Telles; Fabinho; Fred; Martinelli; Rodrygo; Antony; Gabriel Jesus