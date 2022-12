Il Roma – Lozano e Zielinski prendono molto oltre il salary cup, non ci sono margini di rinnovo alle cifre attuali

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato sul suo profilo Twitter a proposito dei rinnovi di Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato, non ci sarebbero margini di rinnovo a cifre equivalenti per i due calciatori. Di seguito, il Tweet integrale. “Hirving Lozano e Piotr Zielinski sono gli ultimi giocatori nella rosa del Napoli ad avere lo stipendio molto al di là del nuovo salary cap, oggi fissato a 2.5 mln. Guadagnano entrambi circa 4mln. Scadenza per tutti e due nel 2024 e nessun margine di rinnovo a cifre equivalenti. Gli ultimi vicini alla scadenza di contratto. A questi si aggiunge Osimhen che ha ancora un contratto lungo”.