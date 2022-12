Diego Demme è l’obiettivo di alcune squadre di Serie A, e potrebbe lasciare il Napoli nel mercato di gennaio. Come riporta Il Mattino il centrocampista tedesco è diventato l’obiettivo principale della Salernitana allenata da Davide Nicola, che vorrebbe prendere il mediano per aumentare la qualità. Oltre al numero 4 del Napoli il club granata ha messo gli occhi su Zurkowski della Fiorentina, che così come Demme ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione.