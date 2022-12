Ghana-Uruguay, le formazioni ufficiali. Olivera dal 1′ minuto

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra il Ghana e l’Uruguay di Mathias Olivera. Agli africani potrebbe servire un pareggio per qualificarsi (a meno che la Corea del Sud non faccia un colpo grosso contro il Portogallo), mentre con la vittoria sarebbero certi del passaggio del gruppo. Situazione diversa per La Celeste, obbligata a vincere per sperare di poter passare il turno. Di seguito, le scelte dei due Ct.

Ghana (4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; Williams. Ct Addo

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera; De Arrascaeta, Bentancur, Valverde; Pellistri, Suarez, Nunez. Ct Alonso