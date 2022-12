Esposito: “Tra Lukaku e Osimhen scelgo il nigeriano. Spalletti fa crescere tantissimo i suoi attaccanti”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’allenatore Carmine Esposito, che ha parlato di Luciano Spalletti e di Victor Osimhen. Secondo l’allenatore Spalletti riesce a far esprimere al meglio i propri attaccanti e li fa crescere. Queste le sue parole: “Tra Lukaku e Osimhen scelgo Osimhen, anche perché Lukaku attualmente è in una fase di stanca rispetto agli anni precedenti, anche perché è stato spremuto molto, mentre il nigeriano è attualmente al top, sia in Italia che in Europa. Spalletti è un grande allenatore e riesce a far esprimere al meglio i propri attaccanti, andandoli ad esaltare, poi Osimhen sta diventando un leader di questa squadra. La sosta attualmente è un qualcosa di molto anomalo, ma se è l’anno buono per il Napoli siamo disposti a fermarci anche per 7 mesi. Il Napoli non ha mollato nulla, anche tutti parlavano di un di Luciano Spalletti che sarebbe crollato. Il Napoli visto fino ad adesso non si deve preoccupare per le grandi sfide alla ripresa, ha dato lezioni di calcio a tutta Europa”.