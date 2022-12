Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di una possibile novità di gioco che Luciano Spalletti potrebbe testare nel ritiro in Turchia. “Da queste amichevoli possono venire fuori indicazioni importanti. Gaetano può essere provato come vice Lobotka. Non credo che gli azzurri effettueranno operazioni di mercato nella sessione invernale”.