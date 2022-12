De Maggio: “Quarta amichevole del Napoli, si giocherà il 20 dicembre”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle amichevoli che il Napoli disputerà per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato. In particolare, sembra che la società azzurra, oltre alle partite già stabilite con Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal, stia lavorando per disputare un’ultima sfida. La partita si dovrebbe giocare il 20 dicembre e l’avversaria in questione dovrebbe essere il Monaco.