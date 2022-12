De Giuseppe: “Samardzic viene usato poco dall’Udinese, Spalletti sarebbe perfetto per lui”

Il giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Il giornalista si è chiesto il motivo per cui il tedesco gioca poco e dice che Spalletti potrebbe essere l’allenatore perfetto per farlo crescere. Queste le sue parole: “Vorrei capire perché Samardzic viene usato molto meno di quanto ci si aspettava dall’Udinese e da Sottil. Piace molto al Napoli e ha un talento importante, e Spalletti sarebbe un allenatore perfetto per lui”