D’Angelo: “Il Napoli ha chiesto Mazzocchi. Ai granata ho sempre consigliato Gaetano”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di mercato Tommaso D’Angelo, che ha parlato del Napoli e della Salernitana. L’esperto ha dato la certezza che il Napoli una ventina di giorni fa ha chiesto Mazzocchi, e nel frattempo alla Salernitana è nata l’idea di poter prendere Demme in prestito. Queste le sue parole: “Un consiglio che ho sempre dato alla Salerniatana per fare il salto di qualità è quello di prendere Gaetano, ma non mi hanno ascoltato. Circa 20 gioeni fa, prima che si infortunasse il Napoli aveva chiesto alla Salerniatana Mazzocchi, che avrebbe accettato subito la destinazione. Così è nata per i granata l’idea Demme, che però sembra stia facendo dei calcoli sulla permanenza a Napoli, anche perché su di lui c’è anche il Valencia”.