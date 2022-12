Cm.it – Mezza Europa su Kim, De Laurentiis lavora per rimuovere la clausola

Kim Min-jae è stato uno degli elementi che maggiormente ha conquistato i tifosi del Napoli e non solo. Il difensore sudcoreano ha catturato l’occhio anche dei top club europei. La società che cura gli interessi del calciatore infatti, riceve sondaggi giorno dopo giorno. In particolare il Real Madrid, il Manchester United e il Psg hanno mostrato un forte interesse per il calciatore. Il Napoli parte dalla consapevolezza che la clausola da 45 milioni può essere facilmente versabile dai club in questione. Motivo per cui Aurelio De Laurentiis è intenzionato a rinnovare il contratto del suo talento con tanto di ritocco dell’ingaggio per così rimuovere la clausola. Nel frattempo, Cristiano Giuntoli è a caccia di un elemento per rafforzare la difesa, preferibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Uno dei nomi in questione è Attila Szalai del Fenerbahce, che però ha richiesto 15 milioni ed un pagamento immediato: una formula non gradita dalla dirigenza partenopea. A riportare è Calciomercato.it.