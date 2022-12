Ascierto: “Il Napoli di De Laurentiis è un modello, spero possa raccogliere i frutti quest’anno”

In un intervento a Radio Punto Centrale, il dottor Paolo Ascierto, primario dell’Istituto Pascale di Napoli, ha parlato della squadra partenopea. Il dottore, di fede juventina, ha elogiato il percorso di Aurelio De Laurentiis alla guida del Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni: “De Laurentiis ha il pregio di aver preso una società ed averla portata ad essere un modello, una squadra portata ai vertici nazionali che non ha vinto per diverse vicissitudini, l’anno scorso era quella che meritava ed ha perso partite inaspettate. È una società virtuosa, che prende giovani e li valorizza, genera vere plusvalenze e fa sentire i tifosi come se avessero subito dei ‘torti’. Credo che in qualche momento qualcosa di poco chiaro c’è stato“.

Sul momento attuale del Napoli ha aggiunto: “Il Napoli ha sempre giocato bene, ha sempre espresso un bel calcio, in questo momento è una delle squadre più forti in Europa, anche la sconfitta a Liverpool è arrivata in maniera rocambolesca. È una squadra che può dare soddisfazioni ai napoletani, ma anche a tutta Italia con un buon percorso in Europa. Non si fanno 6 gol all’Ajax e 4 al Liverpool per nulla“.

Infine, Ascierto, ha concluso: “I tifosi del Napoli devono essere contenti, De Laurentiis ha mostrato di essere una persona valida, che sa tenere la squadra a livelli importanti, ha sfiorato lo scudetto e speriamo che quest’anno possa raccogliere il frutto di un lavoro che dura da anni“.