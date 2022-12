Un investitore messicano pronto ad un offerta monstre: i dettagli

Il Napoli di quest’anno è forse uno dei più belli di sempre, tanti giocatori giovani, forti e con una fame di vincere che non si era mai vista negli ultimi anni. Tutto questo, unito ad un gioco spumeggiante, merito soprattutto di Luciano Spalletti, ha suscitato grandi attenzioni da parte di possibili investitori.

Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, sul Napoli ci sarebbero diverse attenzioni da parte di fondi e non solo. Sul piatto ci sarebbe pronta un’offerta da quasi un miliardo da un investitore messicano per convincere De Laurentiis a cedere.

La SSC Napoli ha chiuso il bilancio del 2021 con un rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni ed è da capire quale sarà la strategia del presidente per il suo club. De Laurentiis, proprio lo scorso luglio, aveva confessato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il pacchetto FilmAuro, SSC Napoli e SSC Bari. Da Milano dicono che difficilmente ne accetterà un’altra, non certamente adesso che il Napoli è primo e potrebbe lottare fino alla fine per il campionato. Al termine della stagione, magari con la vittoria di qualche trofeo, le cose potrebbero cambiare, si legge.