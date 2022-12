ULTIM’ORA: il ct Martinez si dimette dal Belgio!

Il ct Roberto Martinez ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di selezionatore del Belgio durante la conferenza post partita, in seguito al pareggio inutile contro la Croazia. Ecco le sue parole:

“Questa è stata la mia ultima partita da allenatore della nazionale. È stato emozionante stare per anni sulla panchina belga. Non posso più continuare, ho già salutato giocatori e staff. Ero vicino a smettere comunque, in qualsiasi modo fosse andata a finire oggi e pure se fossimo diventati campioni. Il mio contratto sarebbe scaduto a fine dicembre, quindi comunque avrei lasciato la nazionale”.