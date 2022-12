Pagni: “Andai a vedere Lobotka per il Milan, ma non mi convinse. Kvara? Bravo il Napoli, ma il vero capolavoro è Kim”

Danilo Pagni, direttore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Io andai a vedere Lobotka quando giocava al Celta Vigo e non ero convintissimo di lui e scrissi “Attualmente non è da Milan”, Gattuso già me ne parlava bene di lui, ma io lo vedevo un po’ arrotondato. Lobotka mi dava l’impressione ancora di non essere un giocatore da Milan, ma oggi a distanza di 4 anni ha fatto il vaccino tecnico del campionato italiano. Kim e Kvaratskhelia? Il Napoli è stato bravissimo a prendere il georgiano, ma a mio avviso al di là di questo grandioso acquisto, il capolavoro nel capolavoro è stato prendere un difensore asiatico che ha garantito delle performance di alto livello. Poi il dirigente sportivo lo prende e l’allenatore lo esalta. Ho una simpatia per il Napoli che ci sta divertendo ed è un orgoglio per l’Italia e per il sud. In questo periodo in cui noi italiani siamo spettatori al Mondiale, vedere il Napoli giocare così è un piacere. Stiamo percorrendo una strada sbagliata dopo le due mancate convocazioni. Una volta essere convocati in Nazionale era qualcosa di epocale, adesso convochiamo tutti. Si deve emulare attraverso lo scouting puro dove chi sbaglia meno è più bravo”.