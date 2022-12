Xavier Jacobelli, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli? Un Napoli così bello, così vittorioso e con così tanta qualità non avrà problemi alla ripresa. Le altre big dovranno preoccuparsi, bisogna guardare la classifica, non si parte tutti con zero punti. Io penso che il Napoli sia padrone del proprio destino. Come in questa prima fase della stagione, anche nella seconda sarà la squadra da battere e non sarà facile per nessuna”.