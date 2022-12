Francia o Spagna per l’ultima amichevole prima delle feste: i dettagli

L’edizione Odierna di Tuttosport svela alcune novità sulle amichevoli degli azzurri: “Dal 13 dicembre gli azzurri riprenderanno ad allenarsi al Training Center di Castelvolturno, per completare la dura preparazione che Spalletti ha approntato insieme al suo staff ed al team sanitario diretto dal dottor Canonico.

Il 17 dicembre è prevista allo stadio Maradona una kermesse contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol, mentre il 22 la squadra volerà in Francia oppure in Spagna per sottoporsi all’ultimo test prima delle festività natalizie ed in previsione della gara contro l’Inter prevista il 4 gennaio”.