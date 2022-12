De Biasi: “Il Napoli è fuori da ogni logica. Spalletti è molto bravo e furbo”

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni per conto di Tmw News, dove ha parlato della situazione del Napoli e non solo.

“Spalletti? Ogni allenatore ha le capacità per far rendere al massimo i suoi giocatori. Credo che Spalletti abbia trovato un mix veramente straordinario, che poteva lasciare qualche dubbio viste le partenze. Chi lavora all’interno della società, penso allo scouting ed ha trovato i giocatori giusti. Se pensiamo a Kim, Kvaratskhelia, Anguissa… Sono tutti funzionali al progetto. Spalletti è molto bravo e furbo, sa cavalcare le situazioni e credo che si sia reso conto di avere un gruppo importante. Gli auguro tutto il bene del mondo”.

“Rrahmani? L’ho fatto esordire nell’Albania, credo che avesse una potenzialità enorme, anche a livello fisico. Ai tempi giocava in Albania e ha fatto un percorso importante prima di arrivare a Napoli. È passato prima per la Croazia e poi per Verona ed è stato molto bravo ad inserirsi in vari contesti, dove è riuscito a tirar fuori le qualità che ha”.

“Scudetto? Il Napoli ha un margine importante, ma nella vita mai dire mai. Il Milan è una squadra che ha qualità, la Juventus ha ritrovato ritmo e c’è da capire quando si riprenderà come sarà perché ha molti calciatori al Mondiale. Poi c’è la Lazio che con Sarri sta facendo molto bene, sta disputando un grandissimo campionato. Tra queste e l’Inter si possono riassumere le antagoniste del Napoli. Non dico niente di nuovo, sono tutte state battezzate come squadre che si sarebbero giocate il titolo, ma il campionato è un po’ sfalsato perché il Napoli è fuori da ogni logica e sta andando ad un ritmo pazzesco”.