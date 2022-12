Nell’edizione odierna di Il Tempo si legge della trattativa tra l’asso portoghese e l’Al Nassr: “Cristiano Ronaldo principe d’Arabia: guadagnerà 500mila euro al giorno“. Il quotidiano parla della trattativa folle che sta prendendo piede in Arabia che vede Cristiano vicino all’approdo in Asia per una cifra da capogiro. Dopo l’addio allo United è pronta questa nuova avventura che porterà nelle casse del cinque volte pallone d’ore fior fiori di milioni. La fumata bianca sembra vicina.