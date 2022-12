CorSera: “L’inchiesta potrebbe riguardare anche Atalanta e Genoa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’inchiesta che tiene banco in caso Juventus potrebbe riguardare anche altre società che in questi anni hanno fatto affari “sospetti” con i bianconeri come l’Atalanta e il Genoa.

Si legge: “A breve i pm formuleranno la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici della Vecchia Signora, ma altre Procure potrebbero poi avviare a loro volta accertamenti: l’impressione è che si stia soppesando l’esistenza di reati, ma che quasi certamente siano configurabili violazioni del codice di giustizia sportiva“.