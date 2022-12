Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola sulla Serie A:

“La Juve sta facendo bene, così come Milan e Inter stanno cercando di fare più punti possibili per rimanere attaccate. Il Napoli fa un campionato a parte, è forte e gioca bene, la sosta gioverà sicuramente alla squadra per ripartire con una carica maggiore”.