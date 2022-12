CdS – Napoli, dopo la tourneè in Turchia nuova amichevole al Maradona: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul programma delle amichevoli in programma per il mese di dicembre. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano la società avrebbe intenzione di annunciare una nuova gara da disputare al Diego Armando Maradona:

“Il resto avverrà in Italia, quasi sicuramente il 17 dicembre, in una sfida che piena di sentimento con il Villarreal di Pepe Reina e di Raul Albiol, che hanno lasciato splendidi ricordi e tanti amici. Se sarà possibile, perché in prossimità di Natale non è tanto semplice, un salto in Francia o altra amichevole sempre al Maradona. C’è posto in agenda e c’è pure la voglia di riempirlo, per non lasciarsi un buco troppo grosso sino al 4 gennaio”.