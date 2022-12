CdS – Caos Juve, il giudice accelera tutto! Si attende la data del processo

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione sul caos che negli ultimi giorni ha investito la Juventus. Secondo il quotidiano, la Procura di Torino ha deciso di firmare la richiesta di rinvio a giudizio per i membri del CdA dimessosi nelle ultime ore. Il provvedimento sarebbe valido per l’ex presidente Andrea Agnelli e per altre 12 persone.

Nello specifico le altre persone sarebbero Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi, mentre le posizioni dei componenti del collegio sindacale Piccatti, Paracchini e Lirici sarebbero state stralciate in vista della richiesta di archiviazione. Il Giudice entro 5 giorni dovrà fissare la data dell’udienza preliminare.