CdM – Napoli, Rrahmani verso il recupero. le ultime sulle sue condizioni

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli si è infortunato lo scorso ottobre lasciando il reparto della difesa nelle mani di Kim, Di Lorenzo e Mario Rui. Il Kosovaro e vicino al rientro, queste le ultime sulle sue condizioni:

“Rrahmani si è fermato lo scorso 9 ottobre per una torsione innaturale durante Cremonese-Napoli, tra campionato e Champions League ha saltato nove gare. Il Napoli è riuscito a superare anche il peso di quest’assenza ma il suo recupero è prezioso sul lungo periodo. Rrahmani è un riferimento sia nella fase di non possesso che nella costruzione dell’azione dal basso. Qualche segnale s’intravede anche nei dati: nelle dieci partite senza Rrahmani il Napoli ha subito nove gol, nelle undici in cui ha potuto contare sul difensore kosovaro soltanto otto. Rrahmani ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo, il suo recupero sarà graduale con l’obiettivo di averlo in buone condizioni per la partita contro l’Inter del 4 gennaio”.