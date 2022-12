CdM – Napoli e Insigne si rincontrano, i saluti dell’ex capitano alla nuova squadra

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla visita di Lorenzo Insigne a Castel Volturno. L’ex azzurro è in vacanza nella sua città e non ha potuto fare a meno di incontrare la sua vecchia squadra e il suo vecchio allenatore. Ecco come è andata:

“I rapporti sono buoni, è bastata una telefonata di saluti con Spalletti e Giuntoli per concordare la visita. Un tuffo nel passato che ha regalato un sorriso agli ex compagni di squadra, a tante persone che hanno condiviso tanto con Insigne: magazzinieri, staff medico e dipendenti del club. Lorenzo ha augurato in bocca al lupo a Spalletti, ai suoi ex compagni con cui si è immortalato in foto pubblicate dal club sui propri profili ufficiali. Osimhen, Juan Jesus, Politano, Mario Rui hanno manifestato anche sui social la gioia per l’incontro e i saluti con Insigne, che rappresenta un pezzo di storia del Napoli”.