CdM – Infortunio Rrahmani, la strategia dello staff medico del Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto a proposito dell’infortunio di Amir Rrahmani. Il kosovaro non indossa la maglia del Napoli dalla sfida contro la Cremonese, nella quale ha rimediato una torsione innaturale. Secondo quanto riportato, lo staff medico segue costantemente il difensore, e farà così anche nel corso del ritiro in Turchia. L’obiettivo è quello di compiere un percorso graduale per riaverlo al meglio in campo il 4 gennaio, giornata nella quale gli azzurri sfideranno l’Inter a San Siro.