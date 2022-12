Avv. Grassani: “Juventus? Non escludo retrocessione o revoca scudetti”

Le parole dell’avvocato Mattia Grassani, nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss:

“In tanti stanno affermando che si oscilla tra ammenda e penalizzazione, ma qualora fossero accertate le responsabilità della dirigenza della Vecchia Signora, non posso escludere delle punizioni più gravi”.“Retrocessione o scudetto revocato? Non sono ipotesi da escludere. Mi sento di dire che saranno dei giorni di passione per i bianconeri anche se, naturalmente, come sempre avviene in questi casi, bisogna sempre tenere in mente la presunzione di innocenza (principio giuridico secondo il quale un imputato non è considerato colpevole sino a che non sia provato il contrario)”.