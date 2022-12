Repubblica – Napoli riabbraccia il suo figliol prodigo! L’incontro della squadra con Insigne

La Repubblica, oggi in edicola, si è soffermata sul ritorno a Castel Volturno di Lorenzo Insigne. L’ex attaccante del Napoli ieri ha deciso di fare visita ai suoi ex compagni nel centro di allenamento degli azzurri Questo quanto evidenziato:

“Spalletti, dopo aver chiesto un resoconto accurato all’attaccante di Frattamaggiore sui suoi primi mesi trascorsi in Canada, con addosso la maglia del Toronto Football Club. Di rimpianti nemmeno l’ombra, all’apparenza. Le strade si sono separate in maniera molto amichevole e anche per questo la visita di ieri mattina a Castel Volturno ha fatto felici tutti, al di là di qualche frecciata sui social di alcuni tifosi nei confronti della bandiera ammainata”.