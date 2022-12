Aurelio De Laurentiis non partirà per la Turchia con il suo Napoli a rivelarlo è Tuttosport, oggi in edicola.

“Stamattina Spalletti guiderà l’allenamento prima del pranzo, poi tutti sul bus in direzione Capodichino, dove ad attenderli ci sarà il volo charter diretto ad Antalya. Sul velivolo non ci sarà il presidente De Laurentiis (è influenzato) e saliranno tutti gli azzurri in organico, tranne Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano ancora impegnati ai Mondiali”. Si legge sul quotidiano