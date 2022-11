TuttoSport – Juan Jesus potrebbe dire addio a gennaio: il Galatasaray lo vuole

Juan Jesus sarebbe finito fortemente nel mirino del Galatasaray per rinforzare la difesa turca e raggiungere l’ex bandiera azzurra Dries Mertens.

Secondo quanto riportato stamane da TuttoSport, la sua avventura in maglia partenopea è ad un bivio: non vi è la certezza di una permanenza e il brasiliano potrebbe lasciare uno slot vuoto in difesa già dalla finestra invernale di gennaio. La trattavia, tuttavia, non è ancora stata avviata tra le parti e il Napoli potrebbe opporsi alla cessione. Il contratto dell’ex Roma scadrà il prossimo 30 giugno. Le riflessioni sono in corso.