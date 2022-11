L’ex terzino croato del Napoli Ivan Strinic è stato intervistato da Sportske Novosti in vista della cruciale partita che attende domani la sua Croazia contro il Belgio. Di seguito le sue parole:

“Non ho ancora sentito nessuno dei nazionali, aspetto che passino il turno e poi li chiamerò per congratularmi. Il Belgio ha sorpreso si, ma in negativo, non hanno mostrato nulla in queste due partite. Hanno i nomi, ma non il gioco. Non vedo proprio come possa sorprendere la mia Croazia. Lukaku non gioca a calcio da due mesi, Hazard ancora di più, De Bruyne non può fare tutto da solo e Mertens è nel momento di declino della sua carriera: lo conosco bene grazie al passato al Napoli, è un grande giocatore ma l’età si fa sentire“.