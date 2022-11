Sport Mediaset – Pelè ricoverato a San Paolo: insufficienza cardiaca scompensata per il brasiliano

Pelè sarebbe finito subito in ospedale in queste ore a causa di una insufficienza cardiaca scompensata.

La notizia è stata diffusa pochi minuti dalla piattaforma digitale di Sport Mediaset, secondo cui l’ex campione brasiliano si troverebbe attualmente all’ospedale di San Paolo, assistito dalla moglie, in gravi condizioni. Pelè si trova attualmente nel reparto dei ricoveri d’urgenza, in preda ad un gonfiore spropositato che si è manifestato in tutto il suo corpo nell’arco delle ultime ore. Il campione brasiliano potrebbe aver avuto l’ennesima ricaduta dovuta ad un’operazione di estromissione di un tumore al colon.