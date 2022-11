Romano: “Napoli modello di gestione virtuosa. Acquirenti alla porta di De Laurentiis”

In un messaggio sul suo profilo Twitter, il giornalista Francesco Romano ha analizzato la gestione del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Attenzione al Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è un modello di gestione virtuosa e di risultati sportivi riconosciuto negli ambienti dell’alta finanza mondiale. In più per chi vuole investire è materia vergine da plasmare. Il focus sul Napoli è altissimo, come il valore del club. Attenzione nel senso che a fine stagione Aurelio De Laurentiis si ritroverà acquirenti davanti alla porta“