Polonia e Messico in campo alle 20 – Lozano e Zielinski ancora titolari!

Sono state diramate le formazioni titolari di Arabia Saudita – Messico e Polonia-Argentina.

Lozano e Zielinski partiranno da titolari nelle ultime due sfide del girone C. Ancora tutto aperto per Polonia e Argentina in chiave qualificazione, discorso equivalente per l’Arabia Saudita mentre il Messico, fermo ad un solo punto, dovrebbe vincere e sperare nella sconfitta dell’Argentina di Leo Messi. Sarà curioso ed avvincente osservare due dei cinque azzurri impegnati in questo Mondiale in questa ultima giornata delicatissima che separa le squadre partecipanti dalle fasi ad eliminazione diretta, che avranno luogo da sabato 3 dicembre.