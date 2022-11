Maurizio De Giovanni: “Gennaio sarà un mese decisivo il Napoli”

Maurizio De Giovanni, celebre scrittore napoletano, si è espresso sul periodo che affronterà il Napoli dopo la sosta.

A Radio Crc quest’ultimo ha fatto il quadro della situazione possibile che potrà interessare i partenopei tra qualche settimana: “Credo che il mese di gennaio sia molto importante per il Napoli. Nelle cinque partite che si disputeranno dovrà dare il meglio e se ne uscirà con un bottino considerevole vorrà dire che dirà la sua per lo scudetto fino alla fine del campionato”. Una disamina in effetti lucida ed intelligente quella di De Giovanni, dato anche il distacco già importante da seconda e terza in classifica, rispettivamente Milan e Juventus nella griglia attuale della Serie A.