Jacobelli: “C’è una squadra fuori dalla norma: il Napoli. Ecco cosa rischia la Juventus”

In un intervento a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato tra le altre cose anche dell’inizio di stagione del Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole: “In Serie A c’è una squadra fuori dalla norma che è il Napoli, semplicemente fantastico nella prima parte di stagione in Italia e in Europa. È chiaro che se il Milan a gennaio avrà delle occasioni le sfrutterà. De Ketelaere sicuramente sta deludendo se consideriamo le aspettative quando è arrivato. Tuttavia anche Leao ha fatto fatica inizialmente”.

Sulla Juventus e su cosa rischiano i bianconeri: “Ciò che è accaduto è dovuto alla volontà di intervenire di John Elkann per evitare guai peggiori relativi all’inchiesta Prisma e alla riapertura dell’inchiesta da parte della FIGC. Non si tratta più delle plusvalenze ma dei famosi stipendi nel periodo di Covid. Si tratta di un qualcosa di storico anche perché Agnelli ha portato a Torino nove Scudetti e 19 trofei. Si può passare da una semplice multa fino alla mancata iscrizione al prossimo campionato, è chiaro che tutto dipenderà dagli sviluppi dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino. La Procura Federale vuole controllare se ci sia stata una correttezza nell’iscrizione al campionato, e questo non è collegato alla precedente inchiesta della Procura relativa alle plusvalenze dove tutti gli indagati sono stati dichiarati innocenti”.