Giuffredi su Mario Rui: “Dissi che sarebbe andato via in caso di scudetto! Ora pensiamo all’obiettivo”

Mario Giuffredi, agente tra tanti calciatori di Mario Rui, è intervenuto a Radio Punto Nuovo sul suo assistito.

Il procuratore del calciatore ha elogiato il terzino portoghese per la grande stagione che sta disputando e si è soffermato anche sul futuro di quest’ultimo: “In passato dissi che Mario Rui sarebbe potuto andare via da Napoli se fosse diventato un grande calciatore o se avesse vinto lo scudetto. Ad oggi Mario Rui sta disputando la sua stagione migliore da quando è a Napoli, i meriti sono i suoi e di mister Spalletti. Non so cosa accadrà in futuro, ma attualmente il calciatore pensa solo all’obiettivo finale, ovvero allo scudetto, la cui vittoria sarebbe qualcosa di storico per il Napoli”.