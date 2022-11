Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per elogiare il terzino sinistro azzurro. Ecco le sue parole:

“Mario Rui sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli. Due anni e mezzo fa era criticato ma l’anno scorso è stato uno dei giocatori più positivi. Mario Rui è continuo. I meriti sono sempre per lui. Sicuramente Spalletti ha influito in questo anno e mezzo di gestione, anche se per me Mario Rui è stato sempre sul pezzo”.