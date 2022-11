Ceccarini sicuro: “Lobotka Rinnova, Demme resta. Novità su Rrahmani, Kim e Di Lorenzo”

Niccolo Ceccarini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato dei movimenti in casa Napoli a Tuttomercatoweb.

Di seguito le sue parole: “A gennaio il club azzurro non ha necessità di intervenire. Anzi l’obiettivo è confermare in blocco l’intera rosa poi se qualcuno chiederà più spazio verrà fatta una valutazione sul momento”.

“Tanto per essere chiari il Napoli non ha la minima intenzione di rinunciare al centrocampista tedesco Diego Demme. E proprio per questo la società azzurra si si sta concentrando sui rinnovi. Per quello di Stanislav Lobotka ormai ci siamo. A breve si dovrebbero definire anche quelli di Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo. Poi Cristiano Giuntoli lavorerà alla questione Kim, cercando di eliminare la clausola rescissoria”