Ambrosini: “Non mi aspettavo un Napoli così forte. Juve? Grande delusione”

L’ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, parlando tra le altre cose del Napoli di Spalletti.

Di seguito le sue parole: “Non mi aspettavo che il Napoli andasse così forte. Chi poteva immaginarlo? Credo che il loro exploit sia frutto di un mix dato dall’allenatore, che ha preso coscienza dell’importanza del lavoro svolto, e dai giocatori che sono stati bravi a ridistribuire tra loro le responsabilità dopo che sono state fatte alcune cessioni molto importanti. Però è indubbio che il lavoro fatto da Spalletti sia la cosa migliore espressa dal calcio italiano in questa prima parte di stagione”.

A gennaio, tra il 4 e il 13 il Napoli affronterà Inter e Juventus: pensa siano già decisive quelle due sfide?

“Diranno tanto e soprattutto diranno se le altre pretendenti allo scudetto possono iniziare a pensare di accorciare il distacco dalla capolista. Saranno due scontri diretti che potranno reindirizzare la seconda parte di stagione oppure, al contrario, se il Napoli dovesse continuare a vincere, beh inizierebbe a diventare impossibile andare a prenderlo”.

La sorpresa di questa prima parte di stagione e la delusione

“Beh, il Napoli è stato una meraviglia anche per quello che ha fatto in Champions. La delusione direi i primi mesi della Juve che sono stati ben oltre le più pessimistiche aspettative per l’atteggiamento tenuto dalla squadra: qualcosa di assolutamente inaspettato”.