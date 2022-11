Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per parlare del ritiro del Napoli. Ecco le sue parole:

“Ritiro in Turchia per gli azzurri? Antalya è un posto dove molte squadre vanno per la temperatura mite, penso sia una scelta giusta anche per la possibilità di sfidare facilmente vari team do carattere europeo e internazionale”.