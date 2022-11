Sky – Gianluca Ferrero sarà il nuovo presidente della Juventus

Secondo una notizia di pochi minuti fa, sarà Gianluca Ferrero il nuovo presidente della Juventus.

Come riportato dall’edizione di Sky Sport, è stato designato anche il nuovo direttore generale, corrispondente alla figura di Maurizio Scanavino. Ecco quanto si legge sulla piattaforma digitale di Sky in merito al nuovo direttivo della Juventus: “Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il Cda bianconero, Exor, la holding presieduta da John Elkann, ha indicato Gianluca Ferrero come futuro presidente della Juventus. Nel frattempo, Maurizio Scanavino è il nuovo Direttore generale. Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del Cda entro i termini di legge., cioè 25 giorni prima dell’assemblea del 18 gennaio”.

Un vero fulmine a cielo sereno quello che ha colpito l’ambiente Juventus ieri sera, che da stamane ha cambiato quasi interamente l’attuale assetto societario.