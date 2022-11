Mondiali, il programma della giornata di domani: due azzurri in campo!

Nella giornata di domani si decideranno le sorti anche del girone C e del girone D.

La Polonia di Zielinski, prima nel girone, sfiderà l’Argentina di Lionel Messi: entrambe per passare e non dover pensare alla sfida tra Arabia Saudita ed il Messico sono costrette a vincere!

Nel gruppo D la Francia, già qualificata, se la vedrà con la Turchia alla quale serve un mezzo “miracolo” per passare il turno: battere la Francia con almeno due gol di scarto e sperare che la Danimarca non faccia lo stesso contro l’Australia, seconda in classifica e con due risultati su tre a dispozione nella gara contro i danesi.