Match winner con il suo Senegal nella vittoria contro l’Ecuador l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa della gara, sottolineando l’emozione della prima rete in Nazionale:

“Questa vittoria è dedicata alla famiglia di Papa Diop, ci tenevamo tanto a commemorarlo positivamente in una giornata del genere. Sono molto felice anche per aver segnato ad un Mondiale e avendo siglato il primo gol in nazionale. Vorrei anche mandare un abbraccio alla gente di Ischia: Napoli è la mia seconda casa e spero si risollevino presto”.