Il Roma – Mario Rui ritornerà carico e determinato dopo la sosta

Mario Rui è pronto a giocarsi una maglia da titolare con Olivera alla ripresa dei giochi.

L’edizione odierna de Il Roma ha approfondito la situazione riguardante il terzino portoghese, carico a pallettoni dato anche il riposo per la mancata convocazione del Portogallo: “L’arrivo nel mercato estivo di Olivera non ha per niente impigrito Mario Rui. Anzi, lo ha reso ancora più forte nel suo ruolo al punto di giocare molte sfide della prima parte della stagione. La gioventù e la qualità dell’ uruguagio sono notevoli ma il giovanottone rispetta molto il collega più vecchio. Si trovano a meraviglia e il rendimento è sempre massimo nell’ uno e nell’ altro caso. Attualmente Mathias è in Qatar e quindi non potrà riprendere gli allenamenti con il resto del gruppo. Il “professore”, invece, è al suo posto come sempre”.