Il Roma – Decise le date del ritiro in Turchia: ecco quanto durerà

Il Napoli rimarrà in Turchia per due settimane circa.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, sono ufficiali le date di inizio e fine del soggiorno in terra turca. Ecco le ultime indicazioni: “Se il Napoli ancora deve ufficializzare il ritiro in Turchia ci pensano da Antalya a confermare che gli azzurri a breve arriveranno per preparare la ripresa del campionato. Spalletti e company dovrebbero partire il 1 dicembre e tornare il 13”. Il Napoli si riunirà a breve al centro allenamenti di Castel Volturno per ripartire.