Il Mattino – Olivera e il suo Uruguay hanno l’ultima chance contro il Ghana

Mathias Olivera e il suo Uruguay hanno le ore contate in questo Mondiale.

Come analizzato dall’edizione odierna de Il Mattino, la Celeste ha un solo risultato utile contro il Ghana per sperare nella qualificazione e questo è la vittoria. Un Mondiale sfortunato, per ora, in casa Uruguay: “Il Portogallo vola con una doppietta di Bruno Fernandes e vola agli ottavi di finale con una giornata di anticipo, l’ Uruguay del terzino azzurro Olivera invece dovrà giocarsi le ultime carte nell’ ultima sfida contro il Ghana. La Celeste sarà obbligata a vincere per scavalcare in classifica la nazionale africana e dovrà attendere il risultato della Corea del Sud di Kim (che ha un punto in classifica come l’ Uruguay e sarà impegnata contro il Portogallo)”.